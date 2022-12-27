Бенитес не исключает, что поработает со сборной

Испанский специалист Рафаэль Бенитес, приведший «Валенсию» к ее последнему на данный момент титулу в Ла Лиге в 2004 году и «Ливерпуль» к триумфу в Лиге чемпионов годом позже, не исключает, что в будущем может поработать и с национальной командой. Хотя Бенитес, по собственным словам, предпочитает ежедневную работу, ему был бы интересен и другой вызов.

- Я предпочитаю ежедневную работу. Но мне было бы интересно попробовать себя и у руля сборной. Например, испанской. Впрочем, это не значит, что я возглавлю сборную прямо сейчас, немедленных планов на эту тему пока что нет, - цитирует Бенитеса pianetamilan.it.