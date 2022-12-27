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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бускетс дал окончательный ответ «Барселоне»

27 Декабря 2022 • 10:15 Комментировать

Каталонская «Барселона» пыталась сохранить в команде полузащитника Серхио Бускетса. Согласно сведениям журналистов Mundo Deportivo, «сине-гранатовые» предлагали 34-летнему футболисту новый контракт до 2024 года, однако игрок ответил отказом.

Бускетс планирует по окончании сезона покинуть Европу и продолжить карьеру в МЛС. Срок действующего контракта хавбека с каталонцами истекает летом 2023 года.

Серхио находится в структуре «Барселоны» с 2005 года. В составе «сине-гранатовых» он провел 696 поединков. За сборную Испании хавбек сыграл 143 встречи. Он объявил о завершении карьеры в национальной команде после ЧМ-2022.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхио Бускетс
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