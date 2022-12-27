«Атлетико» собирается продлить контракт с экс-игроком «Зенита»

Руководители мадридского «Атлетико» готовы в ближайшее время подписать новое соглашение с бельгийский полузащитником Акселем Витселем.

По информации авторитетного инсайдера Николо Скиры, представители мадридского клуба ведут переговоры с 33-летним бельгийским футболистом по поводу нового договора. Действующее соглашение Витселя с «матрасниками» рассчитано до июня 2023 года. «Атлетико» хочет продлить опытного игрока до лета 2024 года.

В этом сезоне Аксель Витсель провёл в испанской лиге в составе «Атлетико» 14 поединков, в которых получил две жёлтые карточки.