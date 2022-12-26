«Атлетико» контактировал с представителями Иглесиаса

Мадридский «Атлетико» контактировал с представителями нападающего «Бетиса» Борхи Иглесиаса. Об этом информирует Estadio Deportivo.

Как сообщает источник, трансфер возможен при условии, что «матрасники» проведут успешную кампанию касательно форварда Жоау Фелиша, а также нескольких других неназванных футболистов.

Столичный клуб и коллектив из Севильи в нынешнем сезоне чемпионата Испании выступают примерно одинаково – «Атлетико» опережает «Бетис» по дополнительным показателям, в то время, как после 14 сыгранных матчей у обеих команд набралось по 24 очка. Располагаются соперники на пятом и шестом местах соответственно.