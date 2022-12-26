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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гаттузо рассказал, как на него вышла «Валенсия»

26 Декабря 2022 • 19:15 Комментировать

Дженнаро Гаттузо стал тренером «Валенсии» 9 июня,  недавно он отметил первые полгода нахождения в должности - это случилось в ходе прошедшего чемпионата мира. Он поведал, как на него вышла «Валенсия» - по словам Гаттузо, это произошло в апреле.

- В апреле, сразу после финала Кубка, мне позвонил Аниль Мёрти и мы встретились в Милане. Он сказал, что ему нравится, как работают мои команды, что означало приглашение возглавить «Валенсию». Я взял неделю на раздумья, после чего согласился. «Валенсия» на тот момент имела совершенно другой стиль, но у меня есть время привести все к общему знаменателю. «Валенсия» - великий клуб, - цитирует Гаттузо pianetamilan.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Дженнаро Гаттузо
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