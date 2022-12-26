​«Барселона» может продать Рафинью по нескольким причинам

Вингер Рафинья Диас может покинуть «Барселону» в следующем календарном году. По данным Relevo, каталонский клуб рассматривает возможность продажи бразильца. Причин сразу несколько. Во-первых, боссы «сине-гранатовых» считают, что Рафинья не оправдал ожиданий. А во-вторых, в «Барселоне» осознают необходимость продаж игроков для улучшения финансовой ситуации для выполнения требований финансового «фэйр-плей» и возможности оформления других сделок.

Отмечается, что в случае трансфера у Рафиньи не будет проблем с трудоустройством, ведь интерес к нему проявляет ряд клубов.