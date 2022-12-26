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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Барселона» может продать Рафинью по нескольким причинам

26 Декабря 2022 • 16:28 Комментировать

Вингер Рафинья Диас может покинуть «Барселону» в следующем календарном году. По данным Relevo, каталонский клуб рассматривает возможность продажи бразильца. Причин сразу несколько. Во-первых, боссы «сине-гранатовых» считают, что Рафинья не оправдал ожиданий. А во-вторых, в «Барселоне» осознают необходимость продаж игроков для улучшения финансовой ситуации для выполнения требований финансового «фэйр-плей» и возможности оформления других сделок.

Отмечается, что в случае трансфера у Рафиньи не будет проблем с трудоустройством, ведь интерес к нему проявляет ряд клубов.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рафинья Диас Трансферы футбола - зима 2023
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