Левандовски рассказал о своей роли в «Барселоне»

Звездный центрфорвард Роберт Левандовски рассказал, готов ли стать капитаном каталонской «Барселоны».

«Стать капитаном команды? Я вообще не задумывался об этом. Сейчас все мои мысли о второй половине сезона. Важно быть футболистом на поле, который способен влиять на ход игры, а также помогать молодежи», - передает слова 34-летнего польского бомбардира пресс-служба каталонского клуба.

Роберт присоединился к «Барселоне» летом 2022 года. В нынешнем сезоне Левандовски принял участие в 28 поединках во всех турнирах, забил 21 гол и сделал семь результативных передач. Его контракт рассчитан до 2026 года.