«Атлетико» повесил ценник на Фелиша

Мадридский «Атлетико» планирует расстаться с португальским нападающим Жоау Фелишем в грядущее трансферное окно. Согласно данным AS, «матрасники» готовы рассмотреть как аренду, так и полноценную продажу игрока.

Испанский топ-клуб готов отпустить Фелиша в один конец, если за него заплатят 100 миллионов долларов (~95 миллионов евро). Однако проблема в том, что ни один из потенциальных покупателей не готов платить такие деньги за Жоау.

Напомним, что «Атлетико» приобрел нападающего у лиссабонской «Бенфики» за 126 миллионов евро.

В этом сезоне Фелиш провел 12 матчей в рамках Ла Лиги, забил три гола и сделал три результативные передачи.