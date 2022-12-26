Гризманн тренируется по индивидуальной программе

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн пропустил тренировку «матрасников» и занимался по индивидуальной программе.

По информации издания As, 31-летний французский футболист пропустил тренировку мадридской команды в общей группе. Гризманн занимался индивидуально, но это не помешает форварду подготовиться к предстоящему матчу испанского чемпионата с «Эльче», который состоится 29 декабря. Антуан только 18 декабря играл в финале катарского чемпионата мира, в котором Франция по пенальти проиграла Аргентине.

В этом сезоне Антуан Гризманн провёл в испанской лиге в составе «Атлетико» 14 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя ассистами.