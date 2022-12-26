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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гризманн тренируется по индивидуальной программе

26 Декабря 2022 • 07:14 Комментировать

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн пропустил тренировку «матрасников» и занимался по индивидуальной программе.

По информации издания As, 31-летний французский футболист пропустил тренировку мадридской команды в общей группе. Гризманн занимался индивидуально, но это не помешает форварду подготовиться к предстоящему матчу испанского чемпионата с «Эльче», который состоится 29 декабря. Антуан только 18 декабря играл в финале катарского чемпионата мира, в котором Франция по пенальти проиграла Аргентине.

В этом сезоне Антуан Гризманн провёл в испанской лиге в составе «Атлетико» 14 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Ла Лига Антуан Гризманн
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