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Чемпионат Испании. Ла Лига

Левандовски рассказал, как жена помогает его карьере

26 Декабря 2022 • 06:10 Комментировать

Звёздный польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски в разговоре с журналистами высказался о поддержке со стороны жены Анны.

Левандовски сказал, что супруга поддерживала его на протяжении многих лет. Польский бомбардир отметил, что всё это позволяет ему так долго быть на высоте в мировом футболе.

«Она знает всё, что я должен делать. И это касается не только упражнений в тренажёрном зале, но и вопросов питания и здоровых продуктов», - добавил Левандовски.

Напомним, что в этом сезоне Роберт Левандовски провёл в испанском чемпионате в составе каталонского клуба 14 поединков, в которых забил 13 мячей и сделал четыре ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберт Левандовски Анна Левандовска
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