Левандовски: «Лига Европы – это не Лига чемпионов, но мы хотим её выиграть»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался об участии команды в Лиге Европы.

Каталонцы не сумели выйти из группы в Лиге чемпионов, заняв третье место после мюнхенской «Баварии» и миланского «Интера». В 1/16 Лиги Европы «сине-гранатовые» сыграют против «Манчестер Юнайтед».

«Да, наша мечта – это победа в Лиге чемпионов, но мы всё равно хотим выиграть Лигу Европы, хоть это и совсем другой турнир. Матчи с «Манчестер Юнайтед» будут очень непростыми. Наша задача – верить в свои силы и идти к цели шаг за шагом», – рассказал в интервью Sport польский форвард, пополнивший ряды «Барселоны» минувшим летом.