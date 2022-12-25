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Чемпионат Испании. Ла Лига

Левандовски: «Лига Европы – это не Лига чемпионов, но мы хотим её выиграть»

25 Декабря 2022 • 20:35 Комментировать (1)
Барселона
...
Манчестер Юнайтед
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16.02 20:45

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался об участии команды в Лиге Европы.

Каталонцы не сумели выйти из группы в Лиге чемпионов, заняв третье место после мюнхенской «Баварии» и миланского «Интера». В 1/16 Лиги Европы «сине-гранатовые» сыграют против «Манчестер Юнайтед».

«Да, наша мечта – это победа в Лиге чемпионов, но мы всё равно хотим выиграть Лигу Европы, хоть это и совсем другой турнир. Матчи с «Манчестер Юнайтед» будут очень непростыми. Наша задача – верить в свои силы и идти к цели шаг за шагом», – рассказал в интервью Sport польский форвард, пополнивший ряды «Барселоны» минувшим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лига Европы Лига Чемпионов Роберт Левандовски
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БАРСЕЛОНА МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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Комментарии (1)
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ARTUR
25 Декабря 2022 в 21:15
Ну нужно было закатывать Баварии трешку в каждом матче и был в лч...а так просто бла бла бла ..бестолочь .
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