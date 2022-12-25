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Гаттузо: «Анчелотти – лучший тренер в мире, он всегда умел найти ключ к пониманию любого игрока»

25 Декабря 2022 • 17:03 Комментировать

Нынешний наставник испанской «Валенсии» Дженнаро Гаттузо поделился своим мнением о главном тренере мадридского «Реала» Карло Анчелотти.

«Как проникнуть в сознание 20-летнего игрока? Считаю, что лучшим тренером в этом плане является Карло Анчелотти. Он всегда может найти ключ к любому игроку. Это кажется простым, но это далеко не так. Когда я разговариваю с 20-летним парнем, мне не нужно думать о своей карьере или о том, что делал я.

Я должен понять, как проникнуть в его голову. Думаю, что за последние три года я стал лучше в этом плане. В первые четыре года моей тренерской карьеры я этого не понимал, думал, что все должны делать то же самое, что и я, с моим желанием, с моим мышлением. Но нужно знать, кто находится перед тобой.

Например, у меня есть сын и дочь. Моя дочь – сильная женщина, ее характер похож на мой, но сын совершенно другой. Я не могу говорить с ними одинаково. Если я буду говорить со своим сыном так же, как с дочерью, это его убьет. Я должен говорить с ним по-другому. То же самое и с игроками.

По этой причине, помимо тактики и прочего, лучшим тренером в мире является Карло. Удивительно, как ему удавалось понимать игроков четырех поколений», – передает слова Гаттузо испанское издание AS.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Валенсия Карло Анчелотти Дженнаро Гаттузо
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