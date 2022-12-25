​Фати хочет остаться в «Барселоне»

Талантливый нападающий «Барселоны» Ансу Фати хочет остаться в клубе. Об этом на своих страницах рассказывает El Nacional. По данным источника, сохранить футболиста в команде хочет и её главный тренер Хави.

При этом продажа Ансу Фати могла бы серьёзно помочь «Барселоне» в улучшении финансового положения. Ранее в прессе появлялась информация о готовности каталонцев продать Фати при поступлении достойного предложения.

Ансу Фати является воспитанником «Барселоны». За первую команду «сине-гранатовых» форвард провёл 78 матчей, в которых забил 22 гола и отдал 9 результативных передач на партнёров.