«Реал» выбирает из пяти тренеров замену Анчелотти

В мадридском «Реале» начинают плавно готовиться к уходу нынешнего главного тренера команды Карло Анчелотти. По данным El Nacional, в шорт-листе потенциальных преемников фигурируют фамилии сразу пяти специалистов.

На пост рулевого «королевского» клуба претендуют: Юлиан Нагельсманн («Бавария»), Томас Тухель (безработный), Хаби Алонсо («Байер»), Рауль Гонсалес («Кастилья») и Альваро Арбелоа (молодёжка «Реала»).

Срок действующего контракта Анчелотти с мадридским грандом истекает летом 2024 года. Есть вероятность, что 63-летний специалист не станет подписывать новое соглашение с «Реалом».

Анчелотти нашёл новую звезду для «Реала»