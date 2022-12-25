Фелиш не будет играть с Месси и Мбаппе

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш вряд ли окажется во французском чемпионате. Как стало известно журналисту Фабрицио Романо, «ПСЖ», которому приписывали интерес к португальцу, не ведет переговоров по его трансферу. В Париже решили сосредоточиться на сделке по защитнику Милану Шкриньяру.

Таким образом, главным претендентами на Фелиша являются представители Английской премьер-лиги. Ранее сообщалось, что оформить трансфер Жоау хотят «МЮ» и лондонский «Арсенал».

Фелиш оценивается в 50 миллионов евро. Контракт 23-летнего игрока с «Атлетико» рассчитан до лета 2026 года.