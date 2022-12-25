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Чемпионат Испании. Ла Лига

Раскрыта причина отказа «Реала» от Роналду и Мбаппе

25 Декабря 2022 • 12:35 Комментировать (4)

В мадридском «Реале» были против возвращения португальского нападающего Криштиану Роналду. Боссы «сливочных» отказались бесплатно подписывать 37-летнюю звезду, поскольку опасались его токсичности. В Мадриде посчитали, что КриРо может испортить атмосферу в раздевалке, поэтому не рассматривали его камбэк.

Как сообщает газета Marca, по этой же причине «королевский» клуб боится подписывать нападающего «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе. 24-летний игрок уже не раз конфликтовал с партнерами по команде, в частности, с бразильцем Неймаром.

В «Реале» хотят создать здоровую атмосферу и готовы жертвовать ради этого трансферами звездных футболистов.

Названа цена Мбаппе и Месси после ЧМ-2022, Роналду дешевле француза в 9 раз

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Криштиану Роналду Килиан Мбаппе
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Комментарии (4)
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ARTUR
25 Декабря 2022 в 13:31
Неужели поумнели ,прозрели ?? Дай Бог!!!
Sergey999
25 Декабря 2022 в 13:40
Может им лучше переманить Левандовского???)))
ARTUR
25 Декабря 2022 в 13:55
Зачем им Левандовски?? Во первых это бесперспективно , он уже старый , во вторых это опять перестраивать команду под сомнительного персонажа , такие уже были в Реале ,Реал от этого лишь пострадал как команда , в третьих он полный ноль , игра на чм это показала сполна, его пробитие пенальти это какая то карикатура на футбол , ну и куда его деть ?? Кого то садить на баночку ?? Не ,я против , попомнишь мои слова ,намучается с ним еще Барса . Вот как Реал профукал Мане..??
Alex1972
25 Декабря 2022 в 12:51
Братья по несчастью...
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