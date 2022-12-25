Раскрыта причина отказа «Реала» от Роналду и Мбаппе

В мадридском «Реале» были против возвращения португальского нападающего Криштиану Роналду. Боссы «сливочных» отказались бесплатно подписывать 37-летнюю звезду, поскольку опасались его токсичности. В Мадриде посчитали, что КриРо может испортить атмосферу в раздевалке, поэтому не рассматривали его камбэк.

Как сообщает газета Marca, по этой же причине «королевский» клуб боится подписывать нападающего «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе. 24-летний игрок уже не раз конфликтовал с партнерами по команде, в частности, с бразильцем Неймаром.

В «Реале» хотят создать здоровую атмосферу и готовы жертвовать ради этого трансферами звездных футболистов.

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