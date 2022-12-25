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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» принял решение по Мбаппе

25 Декабря 2022 • 11:06 Комментировать

В мадридском «Реале» приняли решение по трансферу звездного французского нападающего Килиана Мбаппе, ныне выступающего на родине за «ПСЖ».

Как сообщает Marca, руководство «королевского» клуба больше не будет прилагать больших усилий, чтобы подписать Мбаппе, как это было в конце прошлого сезона. Тогда испанский гранд был близок к трансферу нападающего, но в последний момент француз решил подписать новый контракт с «ПСЖ».

В Мадриде решили больше внимания уделить игрокам, которые сейчас есть в обойме команды. В частности, клуб хочет увидеть дальнейший прогресс бразильца Винисиуса Жуниора.

Мбаппе является самым дорогим футболистом мира. Transfermarkt оценивает его стоимость в 180 миллионов евро. Контракт Килиана с «ПСЖ» рассчитан до 2025 года.

Названа цена Мбаппе и Месси после ЧМ-2022, Роналду дешевле француза в 9 раз

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе
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