Левандовски рассказал, что думает о своей дисквалификации

Лидер атакующей линии каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски прокомментировал свою дисквалификацию. Игрока отстранили на три матча за неспортивное поведение в поединке против «Осасуны».

«Моя дисквалификация? Три матча – это очень много за то, что я сделал. Мне больно, потому что не смогу помочь команде в предстоящих встречах», - передает слова 34-летнего поляка Marca.

Напомним, что покидая поле, Роберт показал оскорбительный жест в сторону судьи. В связи с этим поляк получил дисквалификацию и пропустит ближайшие матчи Ла Лиги против «Эспаньола», «Атлетико» и «Бетиса».