Левандовски рассказал, до какого момента будет играть за «Барселону»

34-летний центрфорвард каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски рассказал, до какого момента планирует выступать за «сине-гранатовых».

«Я намерен оставаться в клубе, пока буду в хорошей форме. Мне по-прежнему интересно выигрывать трофеи. У нашей команды должен выработаться менталитет чемпиона», - приводятся слова польского голеадора на страницах газеты Marca.

Левандовски пополнил ряды «сине-гранатовых» летом 2022 года, перейдя из мюнхенской «Баварии» за 45 миллионов евро. Его контракт рассчитан до середины 2026 года.

В текущем сезоне Ла Лиги Роберт забил 13 голов и сделал четыре ассиста в 14 встречах.