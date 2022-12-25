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Чемпионат Испании. Ла Лига

Левандовски рассказал, до какого момента будет играть за «Барселону»

25 Декабря 2022 • 09:51 Комментировать (1)

34-летний центрфорвард каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски рассказал, до какого момента планирует выступать за «сине-гранатовых».

«Я намерен оставаться в клубе, пока буду в хорошей форме. Мне по-прежнему интересно выигрывать трофеи. У нашей команды должен выработаться менталитет чемпиона», - приводятся слова польского голеадора на страницах газеты Marca.

Левандовски пополнил ряды «сине-гранатовых» летом 2022 года, перейдя из мюнхенской «Баварии» за 45 миллионов евро. Его контракт рассчитан до середины 2026 года.

В текущем сезоне Ла Лиги Роберт забил 13 голов и сделал четыре ассиста в 14 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберт Левандовски
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Комментарии (1)
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ARTUR
25 Декабря 2022 в 09:57
Пеналти хотя бы научился бить , а в барсе ты до того как облажаешся , либо до того пока таи Хави , и это тоже очень зыбко , не возмете в этом году лигу скорее всего вмести с ним и отчалите ,хотя вас же потом фиг огнем выжгеш
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