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Чемпионат Испании. Ла Лига

Левандовски: «Любой нападающий мечтает играть с Месси»

25 Декабря 2022 • 00:37 Комментировать

Нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски заявил, что хотел бы поиграть в одной команде с аргентинцем Лионелем Месси.

«Это никак не зависит от меня. Сейчас мы наблюдаем, что Лионель больше играет как плеймейкер. Он меньше забивает, но отдает много ассистов на партнеров. Если сравнить с другими временами, то Лео стал другим футболистом. Сейчас играть с ним мечтает любой форвард», - передает слова польского голеадора издание Mundo Deportivo.

Месси является игроком «ПСЖ». Ожидается, что 35-летний аргентинский форвард подпишет с парижанами новое трудовое соглашение.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ Мариуш Левандовски
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