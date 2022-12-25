Левандовски: «Любой нападающий мечтает играть с Месси»

Нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски заявил, что хотел бы поиграть в одной команде с аргентинцем Лионелем Месси.

«Это никак не зависит от меня. Сейчас мы наблюдаем, что Лионель больше играет как плеймейкер. Он меньше забивает, но отдает много ассистов на партнеров. Если сравнить с другими временами, то Лео стал другим футболистом. Сейчас играть с ним мечтает любой форвард», - передает слова польского голеадора издание Mundo Deportivo.

Месси является игроком «ПСЖ». Ожидается, что 35-летний аргентинский форвард подпишет с парижанами новое трудовое соглашение.