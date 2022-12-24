«Победитель уже известен»: Левандовски назвал следующего обладателя «Золотого мяча»

Центрфорвард каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски рассказал, кто станет обладателем «Золотого мяча» в 2023 году.

«У «Золотого мяча» уже появился новый владелец. Есть чемпионат мира, который все решает. По его итогам определился обладатель награды. Лионель Месси сейчас на высоте», - передает слова 34-летнего польского бомбардира Mundo Deportivo.

Месси вместе со сборной Аргентины стал чемпионом мира. В финальном матче мундиаля «альбислесте» переиграли команду Франции (3:3, 4:2 по пенальти). Лионель в семи матчах турнира забил семь голов и сделал три результативных паса. ФИФА признала его лучшим игроком чемпионата мира.