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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Победитель уже известен»: Левандовски назвал следующего обладателя «Золотого мяча»

24 Декабря 2022 • 21:28 Комментировать (2)

Центрфорвард каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски рассказал, кто станет обладателем «Золотого мяча» в 2023 году.

«У «Золотого мяча» уже появился новый владелец. Есть чемпионат мира, который все решает. По его итогам определился обладатель награды. Лионель Месси сейчас на высоте», - передает слова 34-летнего польского бомбардира Mundo Deportivo.

Месси вместе со сборной Аргентины стал чемпионом мира. В финальном матче мундиаля «альбислесте» переиграли команду Франции (3:3, 4:2 по пенальти). Лионель в семи матчах турнира забил семь голов и сделал три результативных паса. ФИФА признала его лучшим игроком чемпионата мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ Роберт Левандовски
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Комментарии (2)
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Alex1972
24 Декабря 2022 в 21:59
Старый и вечный владелец... Хотя лично я вручил бы ЗМ Мбаппе... А Месси СуперЗМ... Он вручался только один раз в истории... Месси заслужил второй..
ilinoize
24 Декабря 2022 в 22:16
Ты лично бы отдал свое очно гному
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