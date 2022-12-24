«Барселона» назвала шесть неприкасаемых футболистов

В каталонской «Барселоне» назвали игроков, с которым точно не расстанутся в ближайшем будущем.

Как сообщает Sport.es, в список неприкасаемых включены шесть футболистов. Речь идет о форвардах Ансу Фати, Роберте Левандовски, полузащитниках Гави и Педри, а также защитниках Жюле Кунде и Рональде Араухо.

При этом стоит отметить, что ранее другое СМИ сообщало, что «сине-гранатовые» решили продать Фати и назначили цену за его трансфер.

По итогам 14 туров чемпионата Испании «Барселона» набрала 37 баллов и лидирует в турнирной таблице. Подопечные Хави опережают мадридский «Реал» на два пункта.