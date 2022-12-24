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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» назвала шесть неприкасаемых футболистов

24 Декабря 2022 • 20:44 Комментировать (2)

В каталонской «Барселоне» назвали игроков, с которым точно не расстанутся в ближайшем будущем.

Как сообщает Sport.es, в список неприкасаемых включены шесть футболистов. Речь идет о форвардах Ансу Фати, Роберте Левандовски, полузащитниках Гави и Педри, а также защитниках Жюле Кунде и Рональде Араухо.

При этом стоит отметить, что ранее другое СМИ сообщало, что «сине-гранатовые» решили продать Фати и назначили цену за его трансфер.

По итогам 14 туров чемпионата Испании «Барселона» набрала 37 баллов и лидирует в турнирной таблице. Подопечные Хави опережают мадридский «Реал» на два пункта.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберт Левандовски Ансу Фати Рональд Араухо Жюль Кунде Педри Гави
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Комментарии (2)
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Alex1972
24 Декабря 2022 в 22:04
Хави, ты мне не нравишься...
ARTUR
24 Декабря 2022 в 20:52
Бальде ?? Тер барсу уже не устраивает ??
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