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Чемпионат Испании. Ла Лига

Суарес не пошёл по стопам Роналду

24 Декабря 2022 • 20:20 Комментировать (1)

Уругвайский центрфорвард Луис Суарес имел предложение из Саудовской Аравии. По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, заполучить 35-летнего южноамериканца хотел «Аль-Халидж». Клуб предлагал нападающему контракта на полтора года, однако Луис ответил отказом.

Новым местом работы Суареса, если верить данным в СМИ, станет «Гремио». Стороны договариваются о подписании двухлетнего трудового договора.

В данный момент Луис является игроком «Насьоналя». Его контракт с клубом истекает в конце декабря.

В сезоне-2022/2023 уругваец провел за «Насьональ» 16 поединков, записав на свой счет восемь забитых мячей и три результативные передачи.

Что за клуб «Аль-Наср», где Роналду продолжит карьеру

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Луис Суарес
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Комментарии (1)
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ARTUR
24 Декабря 2022 в 20:25
А потому что никто его больше видеть не хочет , только верблюды , а Суарес игрок талантливый . Еще годик два попылит .
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