Суарес не пошёл по стопам Роналду

Уругвайский центрфорвард Луис Суарес имел предложение из Саудовской Аравии. По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, заполучить 35-летнего южноамериканца хотел «Аль-Халидж». Клуб предлагал нападающему контракта на полтора года, однако Луис ответил отказом.

Новым местом работы Суареса, если верить данным в СМИ, станет «Гремио». Стороны договариваются о подписании двухлетнего трудового договора.

В данный момент Луис является игроком «Насьоналя». Его контракт с клубом истекает в конце декабря.

В сезоне-2022/2023 уругваец провел за «Насьональ» 16 поединков, записав на свой счет восемь забитых мячей и три результативные передачи.

Что за клуб «Аль-Наср», где Роналду продолжит карьеру