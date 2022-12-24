«Атлетико» решил продать Карраско

Мадридский «Атлетико» принял решение расстаться с одним из легионеров. По информации газеты Marca «матрасники» выставят на продажу в январское трансферное окно бельгийского вингера Янника Карраско. Столичный клуб решился на такой шаг ради стабилизации бюджета.

Из-за провального выступления в Лиге чемпионов «Атлетико» потеряет порядка 30-40 миллионов евро. Эти финансовые потери мадридцы хотят перекрыть продажей Карраско. «Матрасники» готовы расстаться с игроком за 40 миллионов евро. При этом его клаузула составляет 60 млн.

Интерес к бельгийцу проявляют «Тоттенхэм» и «Ньюкасл».

В этом сезоне Янник провел 27 матчей, забил четыре мяча и отдал три ассиста.