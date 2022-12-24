Теннисист Надаль: «Я бы хотел, чтобы Килиан перешел в «Реал» уже в этом году»

Известный теннисист Рафаэль Надаль поделился своим мнением о потенциальном переходе нападающего «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

«Надеюсь, что в будущем мы сможем увидеть его в «Реале». Я бы хотел, чтобы Килиан перешел в клуб уже в этом сезоне, но даже без него «Реал» хорошо выступает во всех турнирах, играя в фантастический футбол. И до последних трех игр перед перерывом все шло гладко», — приводит слова Надаля издание AS.

Мбаппе завоевал серебряные медали на чемпионате мира в Катаре в составе сборной Франции. В финале французы уступили Аргентине (3:3, 2:4 по пенальти).