Стало известно, вернётся ли Месси в «Барселону»

Аргентинский нападающий Лионель Месси не вернется в каталонскую «Барселону» в ближайшие годы, несмотря на сообщения об желании «сине-гранатовых» оформить камбэк своего воспитанника.

Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Гильем Балаге, президент каталонского гранда Жоан Лапорта так и не сделал 35-летнему футболисту предложения. В связи с этим Месси намерен заключить новый контракт с «ПСЖ». Ранее сообщалось, что стороны подпишут соглашение по схеме «1+1».

Семья Лео не против такого развития событий. Жене и детям нравится жизнь в Париже.

В текущем сезоне Месси забил семь мячей и сделал десять ассистов в 13 матчах Лиги 1. Его действующий контракт истекает летом 2023 года.

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