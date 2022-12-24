Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Стало известно, вернётся ли Месси в «Барселону»

24 Декабря 2022 • 19:10 Комментировать

Аргентинский нападающий Лионель Месси не вернется в каталонскую «Барселону» в ближайшие годы, несмотря на сообщения об желании «сине-гранатовых» оформить камбэк своего воспитанника.

Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Гильем Балаге, президент каталонского гранда Жоан Лапорта так и не сделал 35-летнему футболисту предложения. В связи с этим Месси намерен заключить новый контракт с «ПСЖ». Ранее сообщалось, что стороны подпишут соглашение по схеме «1+1».

Семья Лео не против такого развития событий. Жене и детям нравится жизнь в Париже.

В текущем сезоне Месси забил семь мячей и сделал десять ассистов в 13 матчах Лиги 1. Его действующий контракт истекает летом 2023 года.

Названа цена Мбаппе и Месси после ЧМ-2022, Роналду дешевле француза в 9 раз

Оценить новость
- 2
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Декабря
20:44 · Испания. Ла Лига
«Барселона» назвала шесть неприкасаемых футболистов
20:32 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» не сбавляет интерес к топ-полузащитнику «Барселоны»
20:20 · Испания. Ла Лига
Суарес не пошёл по стопам Роналду 1
20:05 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» решил продать Карраско
19:52 · Испания. Ла Лига
Теннисист Надаль: «Я бы хотел, чтобы Килиан перешел в «Реал» уже в этом году»
19:20 · Германия. Бундеслига
«Барселона» выбирает между тремя топ-защитниками
19:11 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» и Сёюнджю согласовали контракт до 2027 года
17:25 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» нацелился на полузащитника «Реала»
16:52 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» и «Арсенал» – главные фавориты на Фелиша
16:31 · Испания. Ла Лига
Переговоры «Барселоны» с Алонсо по новому контракту продвигаются очень позитивно
16:19 · Англия. Премьер-лига
Эмери хочет пригласить в «Астон Виллу» игрока «Вильярреала»
15:47 · Испания. Ла Лига
Азар завершил карьеру в сборной Бельгии, чтобы пробиться в основу «Реала» 2
15:37 · Испания. Ла Лига
«Гремио» предложил Суаресу щедрый контракт до 2024 года
15:05 · Испания. Ла Лига
«Барселона» приняла решение по будущему Фати
13:53 · Испания. Ла Лига
Педри: «Пике был очень важной личностью в раздевалке»
Все новости
Рекомендуем