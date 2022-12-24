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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» приняла решение по будущему Фати

24 Декабря 2022 • 15:05 Комментировать

В каталонской «Барселоне» приняли решение расстаться с 20-летним нападающим Ансу Фати. По сообщениям журналистов Todofichajes, «сине-гранатовые» уже определились с суммой трансфера 20-летнего игрока.

Руководство каталонского гранда хочет выручить с продажи Фати порядка 60 миллионов евро. Ранее сообщалось, что в подписании форварда заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и туринский «Ювентус».

Ансу – воспитанник академии «Барселоны». Его контракт с каталонцами рассчитан до июня 2027 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании нападающий провел 14 матчей, забил три гола и сделал три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ансу Фати
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