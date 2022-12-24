Клубы верхней части таблицы Ла Лиги интересуются Арамбарри

Испанские коллективы, которые в данный момент входят в десятку лучших команд Испании, заинтересованы в полузащитнике «Хетафе» Мауро Арамбарри. Об этом сообщает Goal.

По информации источника, речь идёт о мадридском «Атлетико», «Бетисе», «Севилье» и «Атлетике» из Бильбао.

Контракт уругвайского спортсмена с «Хетафе» заканчивается 30 июня 2023 года, в связи с чем 27-летний футболист начинает присматриваться к другим командам уже сейчас.

В нынешнем сезоне Арамбарри сыграл шесть матчей в чемпионате Испании, в общей сложности проведя на поле 513 минут за «Хетафе». За это время игрок отдал одну голевую передачу.