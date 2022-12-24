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Чемпионат Испании. Ла Лига

Клубы верхней части таблицы Ла Лиги интересуются Арамбарри

24 Декабря 2022 • 10:00 Комментировать

Испанские коллективы, которые в данный момент входят в десятку лучших команд Испании, заинтересованы в полузащитнике «Хетафе» Мауро Арамбарри. Об этом сообщает Goal.

По информации источника, речь идёт о мадридском «Атлетико», «Бетисе», «Севилье» и «Атлетике» из Бильбао.

Контракт уругвайского спортсмена с «Хетафе» заканчивается 30 июня 2023 года, в связи с чем 27-летний футболист начинает присматриваться к другим командам уже сейчас.

В нынешнем сезоне Арамбарри сыграл шесть матчей в чемпионате Испании, в общей сложности проведя на поле 513 минут за «Хетафе». За это время игрок отдал одну голевую передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Атлетико Мадрид Севилья Атлетик Бильбао Хетафе Мауро Арамбарри трансферы футбола - лето 2023
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