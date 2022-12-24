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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» получила ответ по апелляции на дисквалификацию Левандовски

24 Декабря 2022 • 08:13 Комментировать

Каталонской «Барселоне» не удалось сократить дисквалификацию нападающего команды Роберта Левандовски. Как информирует Cope, апелляция «сине-гранатовых» на трехматчевый бан польского голеадора была отклонена административным судом по делам спорта.

Напомним, что Левандовски был удален в поединке чемпионата Испании против «Осасуны» (2:1) за неспортивное поведение. Покидая поле, звездный нападающий показал оскорбительный жест в сторону арбитра. В связи с этим он пропустит ближайшие игры Ла Лиги против «Эспаньола», «Атлетико» и «Бетиса».

В текущем сезоне Роберт забил 13 голов и отдал четыре ассиста в 14 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберт Левандовски
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