«Барселона» получила ответ по апелляции на дисквалификацию Левандовски

Каталонской «Барселоне» не удалось сократить дисквалификацию нападающего команды Роберта Левандовски. Как информирует Cope, апелляция «сине-гранатовых» на трехматчевый бан польского голеадора была отклонена административным судом по делам спорта.

Напомним, что Левандовски был удален в поединке чемпионата Испании против «Осасуны» (2:1) за неспортивное поведение. Покидая поле, звездный нападающий показал оскорбительный жест в сторону арбитра. В связи с этим он пропустит ближайшие игры Ла Лиги против «Эспаньола», «Атлетико» и «Бетиса».

В текущем сезоне Роберт забил 13 голов и отдал четыре ассиста в 14 матчах.