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Чемпионат Испании. Ла Лига

Альба усердной работой вернул себе место в составе «Барселоны»

23 Декабря 2022 • 19:43 Комментировать

Защитник каталонской «Барселоны» Жорди Альба покорил руководство, тренерский штаб и персонал клуба усердной работой, благодаря которой он смог вернуть себе место в основном составе команды. Об этом сообщает Relevo.

Сотрудники каталонского коллектива не считают Жорди Альбу похожим на Жерара Пике, объявившего о завершении профессиональной карьеры футболиста третьего ноября нынешнего года.

По информации источника, «сине-гранатовые» готовы позволить уйти из клуба и Альбе, однако будут счастливы, если он решит остаться в коллективе.

«Барселона» в данный момент является лидером чемпионата Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жорди Альба
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