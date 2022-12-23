Альба усердной работой вернул себе место в составе «Барселоны»

Защитник каталонской «Барселоны» Жорди Альба покорил руководство, тренерский штаб и персонал клуба усердной работой, благодаря которой он смог вернуть себе место в основном составе команды. Об этом сообщает Relevo.

Сотрудники каталонского коллектива не считают Жорди Альбу похожим на Жерара Пике, объявившего о завершении профессиональной карьеры футболиста третьего ноября нынешнего года.

По информации источника, «сине-гранатовые» готовы позволить уйти из клуба и Альбе, однако будут счастливы, если он решит остаться в коллективе.

«Барселона» в данный момент является лидером чемпионата Испании.