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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема отписался от большинства игроков сборной Франции, но оставил Мбаппе

23 Декабря 2022 • 18:27 Комментировать

У нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема испортились отношения практически со всеми игроками сборной Франции. Как информирует газета Marca, 34-летний обладатель «Золотого мяча» отписался в социальных сетях от большинства представителей национальной команды.

В подписках Бензема остались лишь одноклубники Орельен Тучуамени и Эдуардо Камавинга, а также Килиан Мбаппе, Рафаэль Варан и Маркус Тюрам. Также Карим все еще подписан на официальный аккаунт сборной.

Напомним, что недавно Бензема объявил завершении карьеры на международном уровне. Форвард пропустил чемпионат мира – 2022 из-за повреждения.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Сборная Франции Килиан Мбаппе
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