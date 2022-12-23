Бензема отписался от большинства игроков сборной Франции, но оставил Мбаппе

У нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема испортились отношения практически со всеми игроками сборной Франции. Как информирует газета Marca, 34-летний обладатель «Золотого мяча» отписался в социальных сетях от большинства представителей национальной команды.

В подписках Бензема остались лишь одноклубники Орельен Тучуамени и Эдуардо Камавинга, а также Килиан Мбаппе, Рафаэль Варан и Маркус Тюрам. Также Карим все еще подписан на официальный аккаунт сборной.

Напомним, что недавно Бензема объявил завершении карьеры на международном уровне. Форвард пропустил чемпионат мира – 2022 из-за повреждения.