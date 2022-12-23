«Барселона» ведёт переговоры с тремя футболистами

В каталонской «Барселоне» планируют пролонгировать контракты с несколькими футболистами, об этом информирует Mundo Deportivo.

По данным источника, «сине-гранатовые» намерены предложить новые соглашения защитникам Маркосу Алонсо и Рональду Араухо, а также полузащитнику Гави. Переговоры с этим трио находятся на продвинутой стадии.

После 14 туров чемпионата Испании «Барселона» набрала 37 баллов и занимает первое место в турнирной таблице. Подопечные Хави Эрнандеса опережают идущий вторым мадридский «Реал» на два очка.

В первом матче после перерыва «сине-гранатовые» встретятся с «Эспаньолом».