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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» пока не получал предложений по Азару

23 Декабря 2022 • 06:34 Комментировать

Руководители мадридского «Реала» пока не могут найти новую команду для бельгийского полузащитника Эдена Азара.

По информации Ok Diario, мадридский клуб пока не получил ни одного предложения по поводу трансфера 31-летнего бельгийского футболиста. Более того, «сливочные» пока не могут найти даже вариант с арендой Азара, так как ни одной команде полузащитник не нужен. Стоит отметить, что действующий договор бельгийца с «Реалом» рассчитан до лета 2024 года.

В этом сезоне Эден Азар провёл в испанской лиге в составе «королевского клуба» лишь три поединка.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эден Азар
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