Монтес может присоединиться к «Эспаньолу»

Защитник «Монтеррея» и национальной сборной Мексики Сесар Монтес может перейти в испанский «Эспаньол». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Команда Диего Мартинеса в настоящее время занимает 16 место в Ла Лиге, всего на одно очко опережая зону вылета. Каталонский клуб будет отчаянно стараться не попасть во второй дивизион испанского футбола, поэтому потребуются подкрепления, которые помогут ему подняться в турнирной таблице.

Монтес впечатлил руководство «Эспаньола» выступлением за сборную своей страны на чемпионате мира в Катаре, несмотря на то, что Мексика вылетела на групповом этапе.