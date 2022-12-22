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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Сампаоли раскрыл причину ухода Иско

22 Декабря 2022 • 18:20 Комментировать

В среду «Севилья» объявила о расторжении контракта с Иско. Атакующий полузащитник провёл в андалузском клубе считанные месяцы. Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли не стал скрывать причину ухода Иско.

«Иско не оправдал ожиданий клуба», - высказался Сампаоли, чьи слова на своих страницах приводит Marca.

Всего за «Севилью» Иско провёл 19 официальных матчей. В них полузащитник записал на свой счёт один гол и три результативных паса на партнёров.

Иско 30 лет. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают полузащитника в 9 миллионов евро.

Отметим, что Иско всю свою карьеру проводит в родной Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Хорхе Сампаоли Иско
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