​Сампаоли раскрыл причину ухода Иско

В среду «Севилья» объявила о расторжении контракта с Иско. Атакующий полузащитник провёл в андалузском клубе считанные месяцы. Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли не стал скрывать причину ухода Иско.

«Иско не оправдал ожиданий клуба», - высказался Сампаоли, чьи слова на своих страницах приводит Marca.

Всего за «Севилью» Иско провёл 19 официальных матчей. В них полузащитник записал на свой счёт один гол и три результативных паса на партнёров.

Иско 30 лет. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают полузащитника в 9 миллионов евро.

Отметим, что Иско всю свою карьеру проводит в родной Испании.