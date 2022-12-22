Поговаривают, что Серхио Бускетс склоняется к уходу из «Барселоны» летом, когда срок его контракта истечёт. Главным претендентом на подписание 34-летнего полузащитника является «Интер Майами» - клуб из МЛС.

При этом «Барселона» готова предложить Серхио Бускетсу новый контракт, о чём на своих страницах рассказывает Relevo. По данным источника, речь может пойти о трудовом соглашении как ещё на один сезон, так и на полгода.

За первую команду «Барселоны» Серхио Бускетс провёл 696 официальных матчей. В них полузащитник записал на свой счёт 18 голов и 42 результативных паса на партнёров.