Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Барселона» готова предложить Бускетсу новый контракт слухи

22 Декабря 2022 • 16:58 Комментировать

Поговаривают, что Серхио Бускетс склоняется к уходу из «Барселоны» летом, когда срок его контракта истечёт. Главным претендентом на подписание 34-летнего полузащитника является «Интер Майами» - клуб из МЛС.

При этом «Барселона» готова предложить Серхио Бускетсу новый контракт, о чём на своих страницах рассказывает Relevo. По данным источника, речь может пойти о трудовом соглашении как ещё на один сезон, так и на полгода.

За первую команду «Барселоны» Серхио Бускетс провёл 696 официальных матчей. В них полузащитник записал на свой счёт 18 голов и 42 результативных паса на партнёров.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхио Бускетс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Декабря
17:50 · Англия. Премьер-лига
Глеб сожалеет, что покинул «Арсенал» ради «Барселоны»
17:06 · Германия. Бундеслига
Лапорта подтвердил интерес «Барселоны» к игроку «Баварии»
16:58 · Испания. Ла Лига
Гаттузо: «В «Валенсии» я нашёл много профессионализма»
16:58 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» готова предложить Бускетсу новый контракт слухи
16:55 · Испания. Ла Лига
Лапорта: «Барселоне» повезло, что у неё есть лучший тренер в мире»
16:44 · Германия. Бундеслига
Локателли – запасной вариант для «Реала», если клуб не сможет подписать Беллингема или Фернандеса
16:44 · Россия. Премьер-лига
Канунников поделился воспоминаниями о тренировках с Халком и Витселем
16:36 · Англия. Премьер-лига
Названы вратари, которые претендуют на награду The Best
16:31 · Италия. Серия А
​Фати может сменить «Барселону» на топ-клуб Серии А
16:25 · Испания. Ла Лига
Лапорта: «Месси – величайший игрок всех времён, он фанат «Барселоны» 1
16:10 · Германия. Бундеслига
«Барселона» всерьёз рассматривает трансфер Павара
16:00 · Германия. Бундеслига
«Барселона» хочет купить Мукоко в январе, но это будет сложно сделать
15:45 · Испания. Ла Лига
Мбаппе попросил прощения у Переса 1
15:35 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» нашёл усиление в клубе с 14 места Ла Лиги
15:33 · Испания. Ла Лига
Депай не хочет покидать «Барселону» зимой
Все новости
Рекомендуем