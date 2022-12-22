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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Реал» готов потратить 1 миллиард евро на звёздного Мбаппе слухи

22 Декабря 2022 • 14:53 Комментировать (1)

В уходящем году «Реал» пытался заполучить Килиана Мбаппе, но нападающий принял решение подписать новый контракт с «ПСЖ». Как сообщает Sportsbible со ссылкой на Gazzetta, в мадридском клубе не отказались от идеи с подписанием Мбаппе и готовы потратить невероятную сумму – 1 миллиард евро в течение четырёх лет.

Большую часть этой суммы (552 миллиона фунтов) составит заработная плата Килиана Мбаппе. Что касается суммы трансфера, то речь идёт примерно о 132 миллионах фунтов. Также «сливочным» придётся потратиться на налоги и комиссионные.

Ранее в прессе появлялась информация о желании Килиана Мбаппе сменить клубную прописку.

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Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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типафутбольныйаналитик
22 Декабря 2022 в 15:37
Думаю сам Мбаппе стремится попасть в Реал чем в Англию или Бундеслигу.
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