В уходящем году «Реал» пытался заполучить Килиана Мбаппе, но нападающий принял решение подписать новый контракт с «ПСЖ». Как сообщает Sportsbible со ссылкой на Gazzetta, в мадридском клубе не отказались от идеи с подписанием Мбаппе и готовы потратить невероятную сумму – 1 миллиард евро в течение четырёх лет.

Большую часть этой суммы (552 миллиона фунтов) составит заработная плата Килиана Мбаппе. Что касается суммы трансфера, то речь идёт примерно о 132 миллионах фунтов. Также «сливочным» придётся потратиться на налоги и комиссионные.

Ранее в прессе появлялась информация о желании Килиана Мбаппе сменить клубную прописку.