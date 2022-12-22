​Алаба признан футболистом года в Австрии

Защитник «Реала» Давид Алаба был признан лучшим футболистом года в родной Австрии. В голосовании 30-летний Алаба уверенно опередил Марко Арнаутовича, занявшего в итоге второе место. Об этом рассказывает австрийский ORF.

Давид Алаба был признан лучшим футболистом Австрии в девятый раз в истории. Ранее он завоёвывал эту награду в 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2020 и 2021 годах.

За мадридский «Реал» Давид Алаба выступает с лета 2021 года после перехода из мюнхенской «Баварии». Он провёл за мадридский клуб 67 матчей, в которых забил пять голов и отдал семь результативных передач на партнёров.