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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лапорта пообещал усилить состав «Барселоны»

22 Декабря 2022 • 09:18 Комментировать

Каталонская «Барселона» планирует усилить свой состав в ближайшие годы. Об этом в разговоре с журналистами поведал президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта.

«Мы намерены бороться за титулы. Наша главная цель – победа в чемпионате Испании. Сейчас у нас хорошая команда, в которой сплав из молодых и опытных футболистов. Думаю, через два года мы станем еще сильнее и будет располагать более конкурентоспособным составом. Мы планируем быть лучшими в Ла Лиге», - передает слова руководителя Barca Blaugranes.

После 14 туров чемпионата Испании «Барселона» лидирует в турнирной таблице. Подопечные Хави Эрнандеса опережают ближайшего преследователя на два балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта
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