Анчелотти нашёл новую звезду для «Реала»

Полузащитник лиссабонской «Бенфики» Энцо Фернандес, который вместе со сборной Аргентины стал чемпионом мира в Катаре, попал в сферу интересов еще одного европейского гранда.

По сообщениям журналистов Defensa Central, оформить переход 21-летнего исполнителя планирует мадридский «Реал». Наставник «сливочных» Карло Анчелотти лично заинтересован в подписании перспективного игрока. В свою очередь «Бенфика» готова продать Энцо, если за него предложат 120 миллионов евро. «Реал» считает эту сумму завышенной и готов предложить 100 млн.

В сезоне-2022/2023 Энцо провел 13 матчей в чемпионате Португалии, отметившись голом и тремя ассистами.