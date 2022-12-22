Бускетс думает уйти из «Барселоны» уже этой зимой

Опытный испанский полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс всерьёз рассматривает вариант со сменой клубной прописки уже в это зимнее трансферное окно.

По информации Diario Sport, 34-летний испанский футболист может в ближайшее время покинуть каталонский клуб и сразу перебраться в МЛС. Наставник «сине-гранатовых» Хави Эрнандес просит Бускетса остаться в команде хотя бы до конца сезона, так как у «Барселоны» просто нет возможности заменить опорника.

Напомним, что в этом сезоне Серхио Бускетс провёл в испанской лиге в составе каталонского клуба 12 поединков и отметился одним ассистом.