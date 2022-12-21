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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Лапорта планирует связаться с Месси, «Барселона» не сдаётся слухи

21 Декабря 2022 • 23:52 Комментировать

Ряд авторитетных инсайдеров утверждают, что Лионель Месси дал принципиальное согласие на продление контракта с «ПСЖ». Впрочем, «Барселона» ещё не сказала последнего слова, желая вернуть звёздного аргентинца в свои ряды. Как сообщает испанский Sport, в ближайшие дни президент каталонского клуба Жоан Лапорта планирует связаться с Лео Месси. Босс «Барселоны» надеется снова сблизиться с аргентинцем. 

Напомним, что Лионель Месси покинул «Барселону» летом 2021 года как свободный агент. В скором времени аргентинец подписал трудовое соглашение с «ПСЖ». Оно рассчитано до средины 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Жоан Лапорта ПСЖ
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