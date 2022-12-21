Ряд авторитетных инсайдеров утверждают, что Лионель Месси дал принципиальное согласие на продление контракта с «ПСЖ». Впрочем, «Барселона» ещё не сказала последнего слова, желая вернуть звёздного аргентинца в свои ряды. Как сообщает испанский Sport, в ближайшие дни президент каталонского клуба Жоан Лапорта планирует связаться с Лео Месси. Босс «Барселоны» надеется снова сблизиться с аргентинцем.

Напомним, что Лионель Месси покинул «Барселону» летом 2021 года как свободный агент. В скором времени аргентинец подписал трудовое соглашение с «ПСЖ». Оно рассчитано до средины 2023 года.