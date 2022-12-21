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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Фелиш не тренируется из-за воспаления глотки

21 Декабря 2022 • 21:33 Комментировать

«Атлетико» посредством своего официального сайта проинформировал общественность о том, что в настоящий момент нападающий Жоау Фелиш не тренируется с командой. Португалец пропустил занятия во вторник и среду. Причина – фаринготонзиллит, то есть воспаление глотки.

Жоау Фелиш недавно вернулся в расположение «Атлетико» после выступлений за сборную Португалии на чемпионате мира. На мундиале Фелиш забил один гол и отдал два голевых паса в четырёх матчах.

Ранее в «Атлетико» подтверждали возможность трансфера Жоау Фелиша в другой клуб. Такой вариант допускал даже главный тренер команды Диего Симеоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Жоау Фелиш
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