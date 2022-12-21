​Фелиш не тренируется из-за воспаления глотки

«Атлетико» посредством своего официального сайта проинформировал общественность о том, что в настоящий момент нападающий Жоау Фелиш не тренируется с командой. Португалец пропустил занятия во вторник и среду. Причина – фаринготонзиллит, то есть воспаление глотки.

Жоау Фелиш недавно вернулся в расположение «Атлетико» после выступлений за сборную Португалии на чемпионате мира. На мундиале Фелиш забил один гол и отдал два голевых паса в четырёх матчах.

Ранее в «Атлетико» подтверждали возможность трансфера Жоау Фелиша в другой клуб. Такой вариант допускал даже главный тренер команды Диего Симеоне.