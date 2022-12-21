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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Симеоне дал понять, что Фелиш может уйти

21 Декабря 2022 • 21:22 Комментировать

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне дал понять, что не оправдавший ожиданий Жоау Фелиш может покинуть клуб.

«Незаменимых игроков нет, и всё будет так, как должно быть», - высказался Симеоне, чьи слова приводит Goal.

При этом рулевой «матрасников» в ближайшее время рассчитывает на Жоау Фелиша.

«Фелиш провёл хороший чемпионат мира, он участвовал в голах и был важным игроком сборной. Надеюсь, в нашем распоряжении тоже будет лучший Жоау – тот, которого я видел на чемпионате мира. Мы предоставим ему душевное спокойствие и радость, которые были заметны на мундиале», - отметил Симеоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне Жоау Фелиш Трансферы футбола - зима 2023
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