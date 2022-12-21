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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Барселона» не станет пополнять группу капитанов после ухода Пике

21 Декабря 2022 • 19:50 Комментировать

Защитник Херард Пике осенью объявил о решении завершить карьеру. Опытный футболист входил в четвёрку капитанов «Барселоны», но клуб теперь не станет назначать нового капитана. Об этом стало известно журналистам Relevo.

Нынешний сезон «Барселона» завершит с тремя капитанами. В эту группу входят Серхио Бускетс, Жорди Альба и Серхи Роберто.

На текущий момент «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Сине-гранатовые» опережают мадридский «Реал» на два зачётных балла. Ближайший официальный матч команда Хави проведёт 31 декабря – против «Эспаньола» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Херард Пике
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