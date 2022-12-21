Гуардадо принял решение завершить карьеру в сборной Мексики

Полузащитник «Бетиса» и сборной Мексики Андрес Гуардадо завершил карьеру в национальной команде, сообщает AS.

По сведениям источника, 36-летний футболист уже сообщил руководству Федерации футбола Мексики о том, что чемпионат мира в Катаре для него стал последним.

Напомним, что Гуардадо защищал цвета мексиканской сборной с 2005 года. В общей сложности за национальную команду хавбек провёл 181 матч, забив 28 голов. На прошедшем мундиале опытный футболист провёл одну игру, не отметившись в ней результативными действиями.

На клубном уровне, помимо «Бетиса», Гуардадо также защищал цвета «Валенсии», ПСВ, «Байера» и «Депортиво».