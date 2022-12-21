Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Гуардадо принял решение завершить карьеру в сборной Мексики

21 Декабря 2022 • 13:32 Комментировать
Бетис
...
Атлетик Б
1 2.75 X 3.40 2 2.55
29.12 21:15

Полузащитник «Бетиса» и сборной Мексики Андрес Гуардадо завершил карьеру в национальной команде, сообщает AS.

По сведениям источника, 36-летний футболист уже сообщил руководству Федерации футбола Мексики о том, что чемпионат мира в Катаре для него стал последним.

Напомним, что Гуардадо защищал цвета мексиканской сборной с 2005 года. В общей сложности за национальную команду хавбек провёл 181 матч, забив 28 голов. На прошедшем мундиале опытный футболист провёл одну игру, не отметившись в ней результативными действиями.

На клубном уровне, помимо «Бетиса», Гуардадо также защищал цвета «Валенсии», ПСВ, «Байера» и «Депортиво».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бетис Сборная Мексики Андрес Гуардадо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БЕТИС АТЛЕТИК Б
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Декабря
13:40 · Англия. Премьер-лига
«Челси» опережает «Реал» в борьбе за Гвардиола
13:32 · Испания. Ла Лига
Гуардадо принял решение завершить карьеру в сборной Мексики
13:18 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» сделал официальное предложение «Атлетико» по Гризманну 3
13:05 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» в январе 2022 года могла подписать Альвареса и Фернандеса за 30 миллионов евро 2
12:47 · Испания. Ла Лига
Будущее Начо в «Реале» находится под угрозой
12:42 · Англия. Премьер-лига
Кунья станет самым дорогим игроком в истории «Вулверхэмптона»
12:31 · Испания. Ла Лига
Менди может покинуть «Реал» следующим летом
11:54 · Англия. Премьер-лига
Эррера рассказал, как справлялся с Азаром в матчах за «МЮ» против «Челси»
11:23 · Испания. Ла Лига
Хави: «Мы должны выиграть трофей в следующем году, Ла Лига будет главным приоритетом»
11:17 · Испания. Ла Лига
Тренер «Селтика» Постекоглу отрицает, что «Барселона» сделала предложение по Юрановичу
11:00 · Испания. Ла Лига
Хави: «Фати отныне будет очень важным игроком для «Барселоны» 1
10:45 · Испания. Ла Лига
Анчелотти был недоволен поведением игроков «Реала» перед чемпионатом мира 1
10:40 · Германия. Бундеслига
Гвардиол – одна из главных трансферных целей «Реала»
10:33 · Испания. Ла Лига
Иньеста: «Могу ли я стать ассистентом Хави? Не думаю, что это невозможно»
10:27 · Англия. Премьер-лига
«Севилья» готова арендовать защитника «Ренна» с правом выкупа
Все новости
Рекомендуем