Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави: Нужно быть эмоционально уравновешенным, чтобы тренировать «Барселону»

21 Декабря 2022 • 05:40 Комментировать

Рулевой «Барселоны» Хави Эрнандес в разговоре с журналистами сравнил работу в каталонском клубе с американскими горками.

Хави сказал, что тренерскую работу с «сине-гранатовыми» вполне можно сравнить с эмоциональными американскими горками, которые отнимают очень много сил и нервов.

«Нужно быть эмоционально уравновешенным для работы в «Барселоны», а также верить в наше единство и нашу индивидуальность», - отметил испанский специалист.

Напомним, что на данный момент каталонцы под шефством Хави лидируют в турнирной таблице испанского чемпионата. В 14 матчах Ла Лиги «Барселона» заработала 37 баллов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Декабря
05:40 · Испания. Ла Лига
Хави: Нужно быть эмоционально уравновешенным, чтобы тренировать «Барселону»
05:00 · Италия. Серия А
Капелло рассказал, как пытался заполучить Месси в «Ювентус»
04:11 · Испания. Ла Лига
Каталонское дерби признано событием «с повышенным риском»
04:09 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» готов продать игрока, от которого отказался Симеоне
01:22 · Испания. Ла Лига
«Барселона» заинтересована в Раскине из «Стандарда»
01:10 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Реал» будет бороться за победу во всех турнирах»
00:53 · Испания. Кубок
«Атлетик» и «Мальорка» вышли в 1/8 финала Кубка короля
00:19 · Испания. Ла Лига
Бельерин по просьбе Хави не уйдёт из «Барселоны» до конца сезона
00:06 · Испания. Ла Лига
Анчелотти рассказал, почему не возглавит сборную Бразилии
20 Декабря
23:59 · Испания. Ла Лига
Отаменди интересен «Атлетико Мадрид» и «Севилье»
23:34 · Германия. Бундеслига
Защитник «Баварии» заинтересован в переходе в «Барселону»
23:01 · Испания. Ла Лига
​«ПСЖ» нацелился на игрока «Реала»
22:55 · Испания. Кубок
«Хетафе» и «Эльче» вышли в 1/16 финала Кубка
22:46 · Россия. Премьер-лига
«Хетафе» хочет выручить с Максимовича на полтора миллиона евро больше, чем предлагает «Спартак» эксклюзив
22:11 · Испания. Ла Лига
В «Реале» определились с вероятными преемниками Анчелотти
Все новости
Рекомендуем