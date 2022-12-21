Хави: Нужно быть эмоционально уравновешенным, чтобы тренировать «Барселону»

Рулевой «Барселоны» Хави Эрнандес в разговоре с журналистами сравнил работу в каталонском клубе с американскими горками.

Хави сказал, что тренерскую работу с «сине-гранатовыми» вполне можно сравнить с эмоциональными американскими горками, которые отнимают очень много сил и нервов.

«Нужно быть эмоционально уравновешенным для работы в «Барселоны», а также верить в наше единство и нашу индивидуальность», - отметил испанский специалист.

Напомним, что на данный момент каталонцы под шефством Хави лидируют в турнирной таблице испанского чемпионата. В 14 матчах Ла Лиги «Барселона» заработала 37 баллов.