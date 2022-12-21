«Атлетико» готов продать игрока, от которого отказался Симеоне

Опытный бразильский защитник Фелипе, который является игроком мадридского «Атлетико», может продолжить карьеру на родине или в Английской премьер-лиге.

Согласно информации инсайдера Джанлуки ди Марцио, 33-летнего футболиста хотят заполучить несколько бразильских клубов, а также один представитель АПЛ – «Вулверхэмптон».

«Матрасники» готовы расстаться с защитником в зимнее трансферное окно, поскольку главный тренер команды Диего Симеоне не заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с ним.

В текущем сезоне Фелипе провел всего три поединка за мадридцев. Цвета испанского топ-клуба бразилец защищает с лета 2019 года. Его рыночный ценник – три миллиона евро.