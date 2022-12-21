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«Барселона» заинтересована в Раскине из «Стандарда»

21 Декабря 2022 • 01:22 Комментировать

Каталонская «Барселона» заинтересована в подписании 21-летнего полузащитника льежского «Стандарда» Николаса Раскина. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, помимо гранда европейского футбола в подписании молодого таланта также заинтересованы «Лидс Юнайтед», «Марсель» и «Фиорентина», однако соперник «Стандарда» по чемпионату Бельгии «Брюгге» считается фаворитом в данном вопросе.

Ранее интерес к Раскину проявлял московский «Локомотив».

В 2018 году в составе юношеской сборной Бельгии Николас Раскин принял участие в юношеском чемпионате Европы в Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Стандард Николас Раскин Трансферы футбола - зима 2023
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