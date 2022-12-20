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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«ПСЖ» нацелился на игрока «Реала»

20 Декабря 2022 • 23:01 Комментировать

Полузащитник Марко Асенсио может сменить «Реал» на «ПСЖ». Переход может состояться летом, когда 26-летний футболист может обрести статус свободного агента. Его действующий контракт в Мадриде рассчитан до конца сезона. Об интересе «ПСЖ» к Асенсио рассказывает Mundo Deportivo со ссылкой на Meda Foot.

Ранее сообщалось, что «Реал» до сих пор не предложил Марко Асенсио новый контракт. При этом не исключено, что предложение от «сливочных» ещё последует.

За первую команду «Реала» Марко Асенсио провёл 250 официальных матчей, в которых забил 52 гола и отдал 27 результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Марко Асенсио трансферы футбола - лето 2023
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